Il Trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti di Poste Italiane è diventato un vero incubo, sono stati riscontrati degli errori sostanziali nel calcolo. In allegato il modulo per richiedere il rimborso di quanto già pagato ingiustamente.

TFR per i dipendenti dei Poste Italiane e richiesta di modulo per chi ha già pagato

Spett.Direttore, sono un ex dipendente postale e mi trovo nella stessa situazione di TANTI ex a cui l’agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento, tramite F 24 che ho terminato di pagare a luglio 2018, la somma era di euro 740 che ho rateizzato in 8 rate trimestrali.

Le chiedo come e cosa posso fare per ottenere il rimborso, perché non so a chi rivolgermi. Grazie

Modulo rimborso TFR

Abbiamo trattato l’argomento nell’articolo: TFR o buonuscita, errori per i dipendenti di Poste Italiane con “disparità di trattamento”

La Sip-Cisl ha messo a disposizione un fac simile di domanda di rimborso per chi ha già pagato, è possibile scaricare qui il modulo in pdf: F.-Istanza-di-rimborso-IRPEF-a-tassazione-separata-Per-chi-ha-gia-pagato