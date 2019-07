TFS dipendente pubblico in pensione: dopo quando l’erogazione?

Affrontiamo il delicatissimo tema del TFS per i dipendenti pubblici e i tempi per la sua erogazione. Sono molti i lettori che scrivono su questo argomento a riprova che la normativa di riferimento, evidentemente, non è molto chiara. Un nostro lettore, infatti, ci scrive:

ho lavorato presso una P.A. “Comune” dal 01.05.1976 fino al 30.11.2018 ultimo giorno lavorativo. Dal 01.12.2018 sono in pensione con 42 anni e 10 mesi e età anagrafica anni 65. La mia qualifica era Ispettore di P.M. Cat. D3.

Le chiedo gentilmente quando mi sarà versato il mio TFS.

Erogazione TFS dopo quanto?

Il TFS, o trattamento di fine servizio, interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2000, e i tempi della sua erogazione, a differenza di quello che avviene nel settore privato, sono abbastanza lunghi.

L’erogazione del TFS avviene d’ufficio e non serve, quindi, la presentazione della domanda relativa.

I termini di pagamento del TFS variano in base alla motivazione della cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione, quindi, può avvenire:

entro 105 se la cessazione del rapporto di lavoro dipende dal decesso o dall’inabilità del lavoratore

non prima dei 12 mesi se la cessazione dipende dall’avvenuto sopraggiungimento dei limiti di età o di servizio (caso che interessa anche il termine di un contratto a tempo determinato)

In tutti gli altri casi l’erogazione del TFS non avviene prima dei 24 mesi (dimissioni volontarie con o senza accesso alla pensione, licenziamento o destituzione)

Nel suo caso, quindi, se ha presentato dimissioni volontarie per accedere alla pensione anticipata l’attesa è di 24 mesi (TFS non prima della fine del 2020) o se, invece, è stato collocato a riposo d’ufficio per sopraggiunti limiti di età con diritto alla pensione (i 65 anni) l’erogazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi. A questi tempi, ovviamente deve aggiungere i 3 mesi che l’INPS impiega per l’erogazione del dovuto.