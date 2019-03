TFS dipendenti pubblici, tempi effettivi dalla domanda di pensione

Tempi lunghi per la riscossione del TFS dopo la domanda di pensione. Il D.L. 4/2019 introduce la possibilità di chiedere un anticipo del TFS fino a 45mila euro. In quest’articolo risponderemo ad un quesito di un lettore, esaminando le disposizioni attuali del pagamento del TFS per i dipendenti pubblici, la novità prevista nel D.L. n. 4/2019 per l’anticipo TFS e infine la sentenza della Corte di Cassazione che potrà rivoluzionare l’intero sistema

TFS dipendenti pubblici, tempi di attesa secondo la normativa vigente

Il 03 dicembre 2019 compio 42 annie 3 mesi di contributi e il 23 gennaio 2020 compirò 65 anni. Andando in pensione il 1° febbraio 2020 dopo quanto tempo percepirò la prima trance del TFS considerando che sono una dipendente del pubblico impiego.

Dal 1° gennaio 2014, i dipendenti pubblici che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici da tale data, il pagamento dell’indennità di buonuscita (TFS) è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

in unica soluzione , se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;

, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; in due rate annuali , se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);

, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo); in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

L’indennità TFS è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Termine di pagamento del TFR/TFS:

entro 105 giorni in caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso;

non prima di un anno se la cessazione del rapporto di lavoro è per pensionamento con il raggiungimento dei requisiti per servizio o per età;

non prima di 24 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni volontarie (licenziamento, destituzione del servizio, con o senza diritto a pensione, ecc…).

Se la liquidazione non viene corrisposta entro i predetti termini, al dipendente sono riconosciuti gli intessi di ritardato pagamento, nel caso in cui il TFR viene pagato oltre i 105 giorni e dopo 3 mesi dai 12 e 24 mesi, nei vari casi sopra esaminati.

Anticipo TFS: novità nel Decreto Legge n. 4/2019

Il Decreto legge n. 4/2019 contiene una novità importante, che riguarda l’anticipo TFS per i dipendenti pubblici fino ad un tetto di 30mila euro, con un emendamento il tetto è passato a 45mila euro. L’anticipo sarà concesso con il meccanismo del prestito bancario con convenzione Abi con tasso agevolato.

L’anticipo sarà riconosciuto non solo a chi si appresta ad accedere alla pensione, ma anche per tutti gli statali che sono già in pensione.

In attesa della sentenza della Corte Costituzionale

Si attende la decisione della Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare entro aprile 2019. Questa sentenza se motiva l’incostituzionalità, darebbe una svolta importante al pagamento del TFR o TFS per i dipendenti del pubblico impiego e li equiparerebbe al settore privato.

Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere: TFR e TFS la sentenza ad aprile 2019 per l’incostituzionalità, cosa succede dopo?