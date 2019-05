Ticket esenzione per diabete, con codice 013 analisi e prestazioni gratuite

Una patologia che preoccupa adulti e bambini, è il diabete, definita come la malattia del secolo. Abbiamo trattato come prevenire e combattere questa malattia con 16 regole semplici e senza troppi sacrifici. Adesso analizziamo l’esenzione del ticket sanitario per il diabete con la possibilità di effettuare esami e prestazioni senza pagare. Per poter avere l’esenzione la patologia dev’essere certificata da un medico dell’Asl. Il codice di esenzione ticket per diabete mellito è il numero 013.250, vediamo quali sono le prestazioni sanitarie e le analisi gratuite.

Diabete mellito patologia 013.250: esenzione ticket per analisi e prestazioni

Ecco l’elenco completo delle prestazioni per la patologia diabete mellito certificata dal medico Asl col codice 013.250, gratuite:

Visita di controllo necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti

Iniezione di anestetico nei nervi simpatici per analgesia a guida ecografica. Blocco simpatico regionale arto superiore o inferiore, blocco del ganglio celiaco, blocco del ganglio stellato, blocco del simpatico lombare. Incluso il farmaco

Fotogoagulazione laser della retina

Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo. Sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo aspirazione di: ascesso, ematoma, sieroma

Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale

Ecodoppler, ecografia, elettrocardiogramma, test vascolari, valutazione

Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi (una volta l’anno).

Ecografia dell’addome superiore. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retroperitoneale. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1 (una volta l’anno).

Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi

Valutazione della soglia di sensibilità’ vibratoria

Elettrocardiogramma

Test cardiovascolari per valutazione di neuropatia autonomica escluso: head up tilt test (89.59.2)

Diabete e prelievi del sangue e microbiologici

Alanina aminotransferasi (alt) (gpt)

Aspartato aminotransferasi (ast) (got)

C peptide

Colesterolo ldl. Determinazione indiretta. Erogabile solo in associazione a colesterolo hdl (90.14.1), colesterolo totale (90.14.3) e trigliceridi (90.43.2)

Colesterolo totale

creatinina. Non associabile a 90.16.4

Glucosio

Hb – emoglobina glicata

Albuminuria [microalbuminuria]

Tireotropina [tsh] test reflex. Se tsh = 0.45 mu/l e = 3.5 mu/l: referto del solo tsh; se tsh < 0.45 mu/l o > 3.5 mu/l: esecuzione automatica di ft4; se ft4 = 3.5, referto di tsh + ft4; se ft4 < 3.5, esecuzione automatica di ft3 e referto di tsh + ft4 + ft3. Non associabile a: tsh, ft3, ft4. Salvo range o cut-off più restrittivi definiti a livello regionale

Trigliceridi

Urine esame completo. Incluso: sedimento urinario

Esame colturale dell’ urina [urinocoltura]. Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma

Prelievo citologico

Prelievo di sangue arterioso

prelievo di sangue capillare

prelievo di sangue venoso

Altri esami e prestazioni sanitarie