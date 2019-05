Ticket sanitario abolito in varie regioni, ecco dove e limiti di reddito

Abolito il ticket sanitario di dieci euro sulle ricette specialistiche dal 1° giugno per i cittadini con un Isee inferiore a diecimila euro. A deciderlo è la giunta regionale delle Marche. Già altre regioni come la Toscana e l’Emilia-Romagna hanno abolito il super ticket. Le fasce deboli devono poter avere assistenza adeguata, sempre più spesso i cittadini rinunciano alle cure per ticket troppo elevati. I superticket di dieci euro dovevano valere solo per un anno, in modo da compensare il deficit di bilancio a livello sanitario, ma così non è stato, oggi finalmente una svolta importante da varie regioni in aiuto alle fasce più deboli.