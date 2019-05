Truffe bancomat e carta di credito: 3 consigli per evitarle

Le truffe che prendono di mira le banche sono tantissime e di svariato tipo che possono mirare al conto corrente, al bancomat e alla carta di credito, all’home banking e il risparmio bancario: ne abbiamo illustrate alcune nei seguenti articoli Truffe in banca: 3 consigli per evitarle e Truffe Home Banking: 3 consigli per evitarle.

In questo articolo ci concentreremo su come evitare truffe sul bancomat e carta di credito.

Truffe bancomat e carta di credito: come evitarle

Innanzitutto è bene sapere che la banca non chiede mai ai propri clienti i codici di accesso della carta di credito e del bancomat nè telefonicamente nè tramite mail: la banca non ha bisogno di questi dati per intervenire in caso di bisogno.

Per accedere allo sportello del bancomat, e questa è una cosa importantissima, la banca non richiede mai di digitare il codice della propria carta di debito: tale codice viene richiesto solo al momento di effettuare un’operazione allo sportello ATM. Se vi viene chiesto il codice per entrare negli sportelli dove effetturare prelievi avvertite subito la banca poichè qualcuno ha manomesso la porta di accesso.

Consigli per evitare truffe: