Truffe Home Banking: 3 consigli per evitarle

Quando si utilizzano i servizi online tramite il sito internet della banca, il cosiddetto Home Banking, bisogna fare molta attenzione alla protezione dei propri dati sensibili per evitare che malintenzionati se ne impossessino per rendervi vittime di qualche truffa.

E’ bene sapere che la vostra banca non vi chiedere MAI di fornirle i codici personale per accedere ai servizi online del proprio sito internet nè per telefono nè per mail (quello che la banca potrebbe vedere dal sito internet può vederlo tranquillamente da remoto, senza l’utilizzo dei vostri codici personali).

Se, quindi ricevete mail da parte della vostra banca che chiedono di fornire i dati di accesso è sicuramente una truffa e quindi non digitate mai i vostri dati personali in risposta a nessuna mail.

3 consigli per evitare truffe con l’home banking