Trump blocca le importazione di petrolio iraniano anche per l’Italia

Donald Trump ha deciso di non rinnovare l’esenzione per le importazioni di petrolio iraniano concesse sei mesi fa a otto paesi tra cui l’Italia. A partire del 2 maggio, non si potrà acquistare petrolio iraniano senza sanzioni. L’amministrazione mira a isolare sempre di più la Repubblica islamica sciita e ridurre a zero i suoi proventi sul petrolio. Queste scelte portano ad un’impennata del prezzo del petrolio a livelli massimi da cinque mesi a questa parte. I Turchi ribattono che non accettano sanzioni unilaterali, anche la Cina critica duramente la scelta degli Stati Uniti. Trump insiste e rassicura gli otto paesi con un Twitter: “Arabia Saudita e altri paesi compenseranno la differenza nei flussi di petrolio”.