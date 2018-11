Veterinario: 50 posti di lavoro in Olanda, anche senza esperienza

Se siete dei freschi laureati in questa materia, e non vi spaventa lasciare l’Italia per inseguire il vostro sogno di diventare un bravo veterinario e di lavorare con gli animali, allora questo annuncio fa proprio al caso vostro! Infatti, di pochi giorni è la notizia che vede il servizio EURES Genova che cerca dei Veterinari anche privi di esperienza, per assunzioni in Olanda. Stiamo parlando di ben 50 posti di lavoro da coprire e la cosa in più è che il recruiting si svolgerà nell’ambito dell’International Career Day.

Le selezioni per essere Veterinario in Olanda

Il servizio EURES Genova ha organizzato una giornata di selezioni per reclutare 50 Veterinari per la copertura di altrettanti posti di lavoro in Olanda. Nel complesso, i candidati selezionati lavoreranno come Addetti all’ispezione e alla sicurezza degli alimenti di origine animale, e alla cura degli animali negli allevamenti. I colloqui veri e propri di selezione si svolgeranno a Genova, in data 13 novembre prossimo, in occasione dell’International Career Day organizzato nell’ambito di Orientamenti Liguria 2018, evento dedicato alla scuola, alla formazione, all’orientamento e al lavoro.

I requisiti richiesti

Al futuro candidato come veterinario vengono richiesti il possesso dei seguenti requisiti:

– laurea in Medicina Veterinaria;

– conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

– disponibilità a trasferirsi in Olanda e ad imparare la lingua olandese;

– patente di guida.

Attenzione: se già i futuri candidati hanno fatto esperienza, questo elemento non influenza in alcun modo la richiesta di lavoro, anzi sono anche ben accetti i neolaureati senza esperienza.

Il lavoro di veterinario in Olanda

Coloro che saranno scelti come Veterinari lavoreranno inizialmente, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 1 anno, con possibilità di proroghe e trasformazione a tempo indeterminato. Il lavoro è previsto per 30 ore a settimana e potranno beneficiare di un corso gratuito e retribuito di lingua olandese.Inoltre, riceveranno adeguata formazione e supporto per cercare un alloggio ed avranno a disposizione un’auto aziendale e il datore di lavoro provvederà alle procedure per il riconoscimento del titolo.

La candidatura

Gli interessati possono candidarsi inviando il cv, redatto in lingua inglese, tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica [email protected]