Buongiorno, Sono una dipendente privata vorrei sapere se ho capito bene dall articolo che ho letto. Se il medico dichiara stati d ansia sul certificato medico non sarò soggetta a visite mediche fiscali né dall INPS né dal datore di lavoro? Attendo vostra risposta. Grazie, saluti.

Visita fiscale ed esonero fasce di reperibilità per stato d’ansia

Nei miei articoli come in questo specifico: Visita fiscale ed esonero delle fasce di reperibilità per stato ansioso, quale indicazione nel certificato, chiarisco che solo in determinate condizioni è possibile avere l’esonero delle fasce di reperibilità.

Lavoratori dipendenti del settore privato possono ottenere l’esonero delle fasce di reperibilità, se si trovano nelle seguenti condizioni:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Nel caso specifico solo se la patologia psichiatrica accertata da un medico ASL riporta che il lavoratore ha una percentuale di invalidità superiore al 67% e rientra in quelle considerate valide per l’esonero (nel caso specifico: malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso).

Precisazioni

Lo stato d’ansia o di depressione non sono identificati come patologie che danno diritto all’esonero delle fasce di reperibilità per la visita fiscale.