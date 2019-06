Visita fiscale ed esonero delle fasce di reperibilità dopo incidente stradale

Visita fiscale e fasce di reperibilità che il dipendente deve rispettare quando è in malattia. Analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno, sono un docente e ho fatto un incidente in moto. Ho comunicato all’INPS ed alla scuola tramite certificato rilasciato dall’ospedale i giorni di convalescenza. Vorrei cortesemente sapere se sono esonerato dalla visita fiscale. Grazie per l’attenzione, attendo risposta.

Visita fiscale: quando è possibile l’esonero?

L’INPS chiarisce che l’esonero delle fasce di reperibilità per la visita fiscale, è previsto solo in alcuni casi che riportiamo nel dettaglio.

per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

per i dipendenti pubblici

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;

stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In nessun altro caso è previsto l’esonero, quindi anche la malattia per incidente stradale è sottoposta al controllo dell’INPS in base alle fasce di reperibilità.