Visita fiscale ed esonero fasce di reperibilità dipendenti pubblici

La visita fiscale per i dipendenti pubblici è a carico dell’Inps. Le nuove regole prevedono che le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale.

Le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico sono:

mattina: dalle 9.00 alle 13.00;

pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.

Nella normativa sono previste alcune circostanze che danno la possibilità al lavoratore di essere esonerato dall’obbligo della reperibilità. (Circolare INPS per casi di esonero).

Analizziamo il caso specifico di un nostro lettore.

Visita fiscale e fasce di reperibilità: esonero per causa di servizio

Buongiorno sono un appartenente alla guardia di finanza. Di recente mi è stata riconosciuta l’8 categoria della tabella A per un’infermita’ dipendente da causa di servizio. Vorrei capire se, in virtù di tale ascrivibilita’ tabellare, sono soggetto, in caso di assenza per la malattia riconosciuta, al rispetto della reperibilità. Ringrazio

Nei casi di esonero per i dipendenti pubblici sono i seguenti:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;

che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Questo significa che possono beneficiare dell’esonero solo coloro che rientrano nelle prime tre categorie della tabella A, tutte le altre categorie compresa l’ottava sono escluse da tale agevolazione.

Quindi, la normativa prevede che si devono rispettare le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici.