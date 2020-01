Agevolazione disabili con Iva al 4%: art. 8 legge n. 449/97 o legge 104 art. 3 comma 3

In merito alle agevolazioni disabili nel settore auto, un lettore ci pone una domanda specifica chiedendo una normativa aggiornata e attuale. Le agevolazioni disabili richieste dal nostro lettore riguardano l’acquisto auto, analizziamo la richiesta in base agli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni disabili: quale normativa va considerata?

Buongiorno, vorrei sapere che dicitura serve oggi per poter avere la detrazione dell’Iva al 4%. Chiedo questo perché la concessionaria a me ha chiesto art 8 legge n. 449/1997 benefici per veicoli con adattamento ,siccome ho un amputazione di gamba e nel vecchio verbale avevo art 3 comma 3 volevo saperne qualcosa in più ma soprattutto aggiornato ad oggi. Nel ringraziarvi vi auguro buona giornata.

Iva al 4% e detrazione Irpef: i chiarimenti AdE

In riferimento alla sua richiesta specifica, mi rifaccio alla risposta n. 533 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate sui chiarimenti dell’agevolazione disabili per acquisto auto al 4%.

Nello specifico la risposta dell’Ade, oltre a chiarire la retroattiva della misura, chiarisce anche i requisiti per ottenere le agevolazioni disabili per acquisto auto.

L’AdE nella risposta specifica che: “L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico”.

Lei rientra nell’art. 8 legge n.449/1997 che prevede l’acquisto dell’auto con adattamento del veicolo. Il suo verbale deve riportare il riferimento alla normativa specifica e il grado di handicap, inoltre prevede che sia munito di patente speciale.

Può consultare qui la risposta dell’AdE: Risposta n. 533 del 2019

