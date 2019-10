Agevolazioni disabili: Iva al 4% su acquisto di un quadriciclo

Parliamo spesso di agevolazioni fiscali per disabili e quali sono i requisiti per fare domanda. Ricordiamo che la legge 104 tutela i disabili garantendo molte agevolazioni, ma tutte con requisiti ben specifici. Un lettore ci chiede se può acquistare n quadriciclo con l’iva agevolata al 4%, analizziamo il quesito e vediamo cosa prevede la normativa in questi casi.

Agevolazioni disabili per quadriciclo

Salve Dottoressa Tortora, sono un disabile attualmente all’80% ho già l’auto presa con l’iva agevolata, da due anni, ed usufruisco della detrazione del 19%, ora vorrei comprare un quadriciclo, adattato alla mia disabilità, vorrei usufruire solo, dico solo dell’iva agevolata, non della detrazione, secondo lei posso, grazie per la risposta, D.

Iva agevolata al 4% anziché al 22%

L’Iva agevolata e la detrazione hanno le stesse caratteristiche, quindi anche per l’Iva bisogna rispettare la normativa che regola le agevolazioni fiscali disabili.

In riferimento al quadriciclo, la normativa precisa che non sono soggetti alle agevolazioni l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

In riferimento all’Iva agevolata al 4 per cento anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate (compresi i quadricicli che non rientrano in quelli “leggeri”), aventi cilindrata fino a:

motore a benzina 2.000 centimetri cubici;

motore diesel 2.800 centimetri cubici.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche sugli acquisti optional, adattamento veicolo, accessori utilizzati per l’adattamento, riparazione per adattamenti, ecc.

L’Iva agevolata al 4% può essere applicata, una sola volta nel corso di quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto. Inoltre, è possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Quindi, nel caso specifico, se lei già ha fruito delle agevolazioni fiscali disabili per un auto, non può adesso acquistare un altro veicolo con Iva agevolata.

