Agevolazioni legge 104: sussiste l’obbligo di lavoro festivo per il lavoratore disabile?

I lavoratori che fruiscono della legge 104 hanno il diritto di non lavorare i giorni festivi e la domenica? La normativa nazionale al riguardo fa una distinzione importante tra lavoratori che assistono un familiare con handicap grave e lavoratori a loro volta disabili e portatori di grave handicap. Cerchiamo di capire la differenza rispondendo ad un nostro lettore che ci chiede: Vorrei sapere se con la legge 104 art 3 comma 3 sono obbligato a lavorare di domenica.

Obbligo lavoro festivo per titolari di legge 104?

Il Decreto sull’orario di lavoro stabilisce che i lavoratori debbano avere obbligatoriamente un riposo di 24 ore ogni sette giorni. In generale la normativa prevede che soltanto il lavoratore disabile e portatore di handicap grave in base alla legge 104, con articolo 3, comma 3, possa rifiutarsi al lavoro festivo e domenicale.

I lavoratori, invece, che fruiscono della legge 104 per assistere un familiare con handicap grave non può esimersi da tale obbligo tranne quando la cosa sia prevista esplicitamente dal Contratto Collettivo Nazionale ( l’obbligo al lavoro domenicale, per esempio, è escluso dal contratto nazionale del commercio e terziario)

Per i contratti che non prevedono questa possibilità, quindi, i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave sono tenuti al lavoro festivo.

Nel suo caso specifico, quindi:

se ha la legge 104 per assistere un familiare con handicap, a meno che il suo CCNL non preveda il contrario, è obbligato a lavorare la domenica e i festivi

se la legge 104 ce l’ha perchè è lei il disabile con handicap grave, allora non è tenuto al lavoro nei giorni festivi e la domenica.

