Aggiornamento Coronavirus: 11 decessi in Italia e 325 contagiati

Il Coronavirus, ormai, ha coinvolto ben 11 regioni italiane mietendo 11 morti e provocando il contagio di 325 persone. Si sono registrati i primi casi anche in Marche e Liguria, scuole chiuse anche a Palermo e nelle Marche. La situazione, quindi, pian piano si sta allargando a macchia d’olio coinvolgendo sempre più regioni.

Coronavirus: la mappa dei contagi

In Lombardia ci sono 240 casi e 9 morti

In Veneto 45 casi e 2 morti

In Emilia Romagna 26 casi

In Piemonte, nel Lazio e in Sicilia 3 casi

In Toscana e Liguria 2 casi

In Alto Adige 1 caso

Si attendono i risultati del secondo esame del campione proveniente dalla provincia di Pesaro risultato positivo al primo controllo. Nel frattempo il paziente è stato isolato nel suo domicilio anche se appare in buone condizioni.

Scuole chiuse

Chiuse le scuole a Palermo a partire da oggi e fino a lunedì’ 2 marzo compreso. L’intervento, fa sapere il governo è volto alla disinfestazione e alla sanificazione dei locali della scuola a scopo preventivo per rallentare l’eventuale diffusione del virus.

Molte sono le regioni che vorrebbero sospendere le attività scolastiche ma al riguardo Conte è stato chiaro: la sospensione è autorizzata solo nelle zone focolaio del virus.

Coronavirus: le vittime

Gli ultimi decessi da Coronavirus confermano l’andamento: solo le persone anziane e con problemi di salute rischiano il decesso (come potrebbe accadere con una banale influenza) . Le ultime 4 vittime italiane sono, infatti, 3 ultraottantenni e una donna di 76 anni.

Iniziano i primi casi anche in altri Paesi europei: si registra il primo caso a Madrid, la contagiata è una ragazza di 24 anni che era stata in Nord Italia. Primo caso nella capitale spagnola ma settimo in Spagna.Proprio per questo motivo sono in aumento gli stati che stanno chiudendo gli arrivi dall’Italia per paura di contagi. Nel Regno Unito chi arriva dall’Italia deve o tornare in patria o auto isolarsi per 14 giorni.

