Aggiornamento Facebook per la versione desktop

E’ stato da poche ore lanciato un aggiornamento Facebook per tutti gli utenti, riguardo la versione da desktop, quindi non da smartphone. Avrà una nuova interfaccia, scopriamo come attivarlo.

Aggiornamento Facebook: interfaccia scura e nuove modalità

E’ tempo di smanie anche per i social network, in un periodo in cui la libertà fuori dalle mura domestiche è sempre ridotta e i social sono un unico rifugio di svago sicuro. A tal proposito, Facebook ha deciso di lanciare un nuovo aggiornamento, con una nuova interfaccia e qualche nuova modalità. Andiamo a scoprire, allegramente e spensieratamente in cosa consistono questi ritocchi che il social di Zuckerberg, ancora in alto nelle preferenze degli utenti italiani, ha lanciato nell’ultimo aggiornamento Facebook.

Interfaccia migliorata e funzioni nuovi: cosa cambia e come aggiornare?

Si avvicinerà per stile all’interfaccia della versione mobile di Facebook, quella che prevede il nuovo restyling. Ecco cosa cambia in pratica della nuova versione del social degli spolliciatori.

Velocità di ricerca : trova quello cerchi più velocemente grazie alla nuova navigazione semplificata. Inoltre, l’homepage si caricherà più velocemente e il passaggio da una pagina all’altra sarà più veloce.

: trova quello cerchi più velocemente grazie alla nuova navigazione semplificata. Inoltre, l’homepage si caricherà più velocemente e il passaggio da una pagina all’altra sarà più veloce. Look più pulito, testi più grandi : font dei testi più grandi e un layout semplificato agevoleranno le tue operazioni.

: font dei testi più grandi e un layout semplificato agevoleranno le tue operazioni. Guarda foto e video a tutto schermo : rimani aggiornato e commenta Storie, video e album grazie a un nuovo layout più coinvolgente.

: rimani aggiornato e commenta Storie, video e album grazie a un nuovo layout più coinvolgente. Gestisci Pagine, Gruppi ed Eventi facilment e: con la nuova versione, è più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Potrai vedere in tempo reale l’anteprima di un nuovo Gruppo che stai creando, controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo.

e: con la nuova versione, è più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Potrai vedere in tempo reale l’anteprima di un nuovo Gruppo che stai creando, controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo. Affatica meno la vista: la nuova modalità Sfondo Nero è meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza. Questa modalità riduce al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità.

Si attiverà cliccando sulla freccetta in alto, quella dove si gestiscono impostazioni e logout. Nel caso foste già tra gli utenti a cui Facebook ha concesso l’upgrade, troverete la dicitura passa al nuovo Facebook. Altrimenti, dovrete attendere.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube