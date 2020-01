aggiornamento iOS 14: compatibilità con iOS 13

In casa Apple giungono indiscrezioni riguardanti l’aggiornamento al sistema iOS 14 che risulterà compatibile con i supporti che utilizzano iOS 13. Una notizia che esula dalle preoccupazioni sui futuri aggiornamenti per tutti gli utenti di prodotti melafonino.

iOS 14 quali sono i modelli compatibili?

La Apple ha annunciato un ravvicinato aggiornamento iOS che tuttavia abbraccerà le esigenze di una vasta schiera di fruitori di Device di recente data. O, comunque, non troppo vecchi. Il supporto resta dunque abbastanza esteso ai modelli di ultima uscita, per quanto riguarda i Device che potranno adattarsi tranquillamente al sistema di aggiornamento iOS 14. Ma quali saranno i modelli della Apple che non subiranno limitazioni nel passaggio da iOS 13 al nuovo sistema di aggiornamento iOS 14. Molteplici, con l’elenco in basso si chiarisce ogni dubbio su tutti i dispositivi compatibili al nuovo aggiornamento. Ecco, dunque, tutti i modelli iPhone che saranno compatibili all’ aggiornamento iOS 14.

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Ma l’aggiornamento riguarderà anche gli iPad, ovviamente e diversi saranno i modelli che saranno compatibili, tra cui iPad di quinta, sesta e settima generazione, ma anche iPad Air di terza generazione, gli iPad mini di quinta generazione e diversi modelli di iPad Pro nella diversa misurazione in pollici. Insomma, una vasta possibilità di rimanere sul pezzo, senza perdersi l’ aggiornamento iOS 14 per chi possiede smartphone e iPad della Apple.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube