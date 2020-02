Annunciato lo scorso dicembre, l’ aggiornamento iOS per Microsoft Office è stato avviato senza ulteriori informazioni, se non con l’obiettivo di migliorare funzionalità ed interfaccia delle app Office. Andiamo a scoprire nel dettaglio quanto accade con il nuovo aggiornamento iOS.

Aggiornamento iOS: cosa cambia

La Microsoft ha dunque sostenuto un aggiornamento iOS per il suo pacchetto office, comprendente Excel, Word e PowerPoint. Nella sostanza, le app sono state riprogettate da zero con l’intento di essere più semplici e veloci. In tutte le app del pacchetto Office per il nuovo aggiornamento iOS è stato quindi aggiornato il riquadro del testo alternativo per aumentare l’accessibilità ai contenuti con sottotitoli o evidenziare elementi decorativi.

Microsoft Excel e le nuove funzioni

L’ aggiornamento iOS per Microsoft Office ha apportato, invece un paio di nuove funzionalità per Microsoft Excel. Una delle quali permette di rispondere direttamente alla propria mail, attraverso l’opzione “leggi e rispondi”, mentre l’altra nuova funzionalità, denominata Xlookup, consente di trovare velocemente gli elementi in una tabella o in un intervallo, riga per riga. Insomma, nulla di straordinariamente innovativo quello che si presenta nell’aggiornamento, ma tuttavia una maggiore essenzialità e rapidità che per i più ferrati ai contenuti Microsoft Office potrebbe pure valere una menzione piuttosto positiva. Inoltre, nelle prossime settimane, non è da escludere l’ arrivo di ulteriori nuove funzionalità inerenti all’aggiornamento iOS per Microsoft Office. Staremo a vedere in trepidante attesa.

