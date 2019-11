Aggiungere la zucca al proprio regime alimentare evita il rischio di cancro

Impariamo a mangiar bene, impariamo a dimagrire, a gustare quanto la natura ha da offrirci, impariamo a dire addio alle cose che ci fanno più male, e soprattutto ad evitare malattie gravi e sperare di vivere il più a lungo possibile. Con questo vogliamo introdurre un alimento di stagione, facile da trovare, e che è ricco di tantissimi benefici. E’ appena passato Halloween e quindi non buttate la zucca che avete intagliato per i vostri figli, ma usatela e imparate a mangiarla perché è davvero ottima per molte cose. Grazie alla zucca possiamo perdere peso, aiutare il nostro organismo a depurarsi meglio ma anche ad evitare il rischio di incontrare il cancro. Vediamo come può servirci ed aiutarci.

Più zucca per tutti: ci fa dimagrire, depurare l’organismo ed evitare il rischio di cancro

Sappiamo davvero tutto della zucca oppure la usiamo soltanto il 31 di ottobre di ogni anno per decorare la casa per la festa di Halloween?

Tutti la conosciamo per questo evento, come protagonista principale, ma non molti sanno che la zucca possiede molte vitamine e minerali al suo interno.

E non finisce qui: in contemporanea possiede nel suo colore arancio anche poche calorie, quindi è da prendere in molta considerazione da chiunque voglia dimagrire oppure voglia evitare di ingrassare.

Passiamo dal sacro al profano: la zucca è ottima anche per combattere i radicali liberi, di conseguenza possiede un’azione antiossidante.

Facciamo un passo indietro. I radicali liberi sono dei corpi che possono far nascere delle infiammazioni all’interno del nostro organismo.

Questi corpi di cui non sappiamo nulla possono degenerare, e se noi iniziamo a mangiare più zucca possibile possiamo evitare di prevenire i tumori.

Non è una menzogna, ma una realtà: questo è quanto stato comunicato dall’istituto American Institute for Cancer Research.

Detto questo, più zucca per tutti!

