Airbnb mette in palio una vacanza in una campagna toscana per dieci amici, per rivivere il suggestivo paesaggio che ha ispirato Boccaccio. L’intento è quello di mettersi in contatto (virtualmente) con altre persone e rafforzare proprio ciò di cui il Corona-virus ci ha privati nei mesi scorsi: la socialità.

Airbnb lancia “Decameron”: ecco come potersi candidare

Il periodo in cui i dieci amici potranno vivere la bellezza della campagna nordica va dal 22 al 31 agosto. Per candidarsi, invece, c’è tempo da oggi fino al 15 luglio. Ciascuna persona potrà provare a vincere, per sé e per i suoi nove amici, un soggiorno totalmente gratuito per un’estate tutta italiana. Il progetto vacanza lanciato da Airbnb si chiama Decameron e vi si può accedere direttamente dal sito.

Dopo aver raggiunto il sito, bisognerà scrivere un racconto breve sul tema dell’amicizia; un’esperienza vissuta oppure parlare dei motivi che legano chi scrive al suo gruppo di nove amici. L’intento è quello di vivere dieci giorni proprio come i protagonisti del capolavoro di Boccaccio insomma.

Airbnb: soggiorno gratuito in una villa suggestiva ed antica

Verrà selezionata da Airbnb una valida giuria, incaricata di selezionare proprio il racconto più creativo ed originale e chiaramente, visto che parliamo di sentimenti di amicizia, anche il legame più emozionante. Il senso è anche quello di riscoprire il contatto con la natura, ben lontani dall’atmosfera caotica della città.

La villa è antica e circondata da 18 ettari di ulivi e querce. Dotata di ben sette camere e di 6 bagni, possiede però ogni confort per rendere il soggiorno unico e comodo.

A coronare il tutto una piscina di acqua salata da poter vivere con i propri amici. Airbnb, poi, offre persino un anfiteatro romano e un meraviglioso forno a legna per i momenti di convivialità.

Esperienze uniche e fruibili online tra amici:

Durante il soggiorno, verranno offerte delle esperienze particolari: lezioni di yoga, lezioni di cucina e concerti privati. Tutto quello che un gruppo di amici, insomma, può desiderare. Le esperienze sono ben dieci , ma Airbnb si guarda bene dal rivelarle tutte.

Le immagini del casale sono visitabili dal sito e, tramite le esperienze selezionate, sarà possibile viaggiare virtualmente negli USA, in Turchia, Portogallo o Singapore.

Non resta che cimentarsi ed essere originali e genuini nel raccontare la propria amicizia e chissà se, così facendo, non si potrà veramente essere i protagonisti del soggiorno in pieno stile “Boccaccio”.

