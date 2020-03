Alberghi, mense e asili nido, come riceverne il rimborso per via del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus ha messo un freno al settore turistico, in particolare a quello alberghiero, ma anche ad altri servizi usufruiti dagli italiani nei giorni quotidiani, come gli asilo nido e le mense, oltre a tante altre rette. Il virus è arrivato all’improvviso, e all’improvviso dobbiamo dire addio a tutte queste cose, per fortuna, però, esiste la possibilità di ricavarne un rimborso. In particolare, bisogna sapere che il rimborso può essere richiesto solo da chiunque sia in quarantena o da chiunque sia residente nella zona rossa, impossibilitato, quindi, a muoversi, ma anche da chiunque doveva recarsi presso queste zone di contagio. Inoltre, entrando in questioni più burocratiche, è doveroso conoscere che è possibile richiedere il rimborso a partire dai 30 giorni da cui sono state pubblicate tali comunicazioni che vietano l’ingresso in queste zone e che è doveroso incassare tale somma almeno entro i 15 giorni da cui si è fatta la richiesta. Vediamo nello specifico come comportarsi in caso di prenotazioni presso gli alberghi, presso gli asili nido e altre rette.

Rimborsi per prenotazioni presso alberghi, asilo nido ed altro ancora, come comportarsi?

Chiunque abbia deciso di approfittare di queste belle giornate che anticipano la primavera soggiornando presso alcuni alberghi per puro diletto, o che lo abbia fatto per motivi familiari o lavorativi, è stato costretto a mandare tutti suoi progetti all’aria.

In tal caso, servono poche parole e non ci sono molte azioni burocratiche o termini di cui tenere conto: si deve ottenere di diritto il rimborso sia se ha pagato tutta l’intera cifra di permanenza, sia se si ha avanzato un anciticipo, cioè la famosa caparra.

Per quanto riguarda, invece, gli asili nido e le mense annesse agli stessi, dato che il 4 marzo scorso è stato deciso di chiudere tutte le scuole fino al 15 marzo, è doveroso ottenere in automatico il rimborso dei servizi pagati ma di cui non è stato possibile usufruire.

