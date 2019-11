Oggi in molti negozi di IKEA è possibile acquistare un albero di Natale fresco a soli 15 euro e se le riconsegni dal 3 al 31 gennaio 2020, riceverai un buono dell’intero importo pagato da spendere nei negozi IKEA. Che aspettate, per chi è in ricerca di un albero cercate il negozio IKEA più vicino e scegliete l’albero per il vostro Natale, saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

Albero di Natale da IKEA

La campagna “Compostiamoci bene” anche per il 2019, nei negozi IKEA dal 16 novembre 2019 per acquistare il tuo albero di Natale vero. Fino ad esaurimento scorte. Solo per i negozi di Genova e Torino la vendita inizierà il 22 novembre 2019.

Buono dell’intero importo spese

Riconsegnando l’albero di Natale (cod. art. 700.368.64) in IKEA tra il 3 ed il 12 gennaio 2020, insieme allo scontrino, riceverai un buono di importo pari al prezzo di acquisto che potrai spendere nei negozi IKEA in Italia dal 3 al 31 gennaio 2020.

IKEA contribuirà ad un progetto “Mosaico Verde”

Per ciascun abete restituito, IKEA contribuirà con 2 euro a realizzare assieme a AzzeroCO2, società di Legambiente e Kyoto Club, un progetto di riqualificazione in un’area del Comune di Corvara (BZ), facente parte del progetto nazionale MOSAICO VERDE.

Dona anche tu 1 euro per la tutela dell’ambiente in Italia

Inoltre dal 3 al 31 gennaio 2020 potrai scegliere di donare 1 euro in cassa a FSC, l’associazione che promuove la gestione responsabile delle foreste. Così contribuirai direttamente e in modo concreto alla tutela dell’ambiente in Italia.

