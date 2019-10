Alcotest bocciato: a rischio annullamento verbali e sanzioni elevate con l’etilometro

Importante sentenza del Giudice di Pace di Lecce, prova dell’alcotest bocciato, l’ente accertatore deve provare che è stato sottoposto a verifica, a rischio annullamento verbali e sanzioni elevate, tra cui la sospensione della patente con la prova dell’etilometro.

Vediamo cosa è successo

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce, in giudizio di opposizione a verbale al codice della strada con relativa sospensione della patente di guida effettuata con etilometro Alcotest 7110 MKIII, apparecchio più utilizzato dalle forze dell’ordine, ha stabilito che in caso di contestazione sulla validità dell’alcotest e se questo sia stato sottoposto alla preventiva verifica del regolare funzionamento, spetta all’ente accertatore provare che l’apparecchio sia tarato mediante produzione di idonea attestazione.

Questo si è potuto scoprire in quanto il soggetto fermato in questione al momento era completamente sobrio, e quindi non sarebbe mai potuto risultare positivo all’alcoltest, e da qui il suo ricorso. Il Giudice, nell’andare a verificare che non ci fosse nessuna prova di taratura dell’apparecchio, limitandosi a depositare libretto di omologazione che, a ragione, è cosa diversa dalla prova del regolare funzionamento dell’apparecchio.

Il Giudice con queste prove, non solo ha accettato il ricorso e ha annullato il verbale, e in più ha condannato la Prefettura al pagamento del contributo unificato già versato dal cittadino oggetto del verbale.

Una raccomandazione a tutti gli automobilisti; non si discute proprio, il consiglio è di mettersi alla guida completamente sobri, ma nel caso vi dovesse capitare un episodio del genere, bisogna fare ricorso. Non basta che questi strumenti siano omologati, bisogna che sia effettuata la taratura, nel caso non sia fatta e registrata sul libretto, la validità dell’accertamento viene annullata con tutte le conseguenze dal caso.

