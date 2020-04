Alessandra Amoroso su Facebook lancio un appello al governo per tutti i professionisti dello spettacolo, affinché nessuna voce resti inascoltata e venga riconosciuto anche il lavoro dei professionisti dello spettacolo e di ogni forma di intrattenimento.

Alessandra Amoroso: appello al nostro governo perché nessuna voce resti inascoltata

Alessandra Amoroso è una cantante italiana, il suo successo arriva nel 2009 grazie alla partecipazione e vittoria del talent show di Amici ottava edizione condotto a Maria De Filippi.

In questo momento difficile che vivono i cittadini costretti alle ristrettezze per evitare il contagio da coronavirus, Alessandra come molti cantanti italiani è molto attiva sui social; la sua voce, il suo sorriso è sempre presente. Giovedì ha pubblicato sui social un appello al governo.

‘Ogni cosa a il suo tempo e oggi è il giorno del dolore’, così inizia la lettera della cantante Alessandra Amoroso. Invia un appello a tutela di tutti i lavoratori nel mondo della musica e di intrattenimento. Gente che come tutti ha il diritto di lavorare e il diritto di essere protetti quando, in casi come questi, il lavoro viene meno.

Parla della fase 2 che il governo metterà in atto a breve, con una ripresa dell’attività commerciale. Il suo appello è per la mancanza di informazioni, risalto ai lavoratori dello spettacolo che sono sospesi da tempo e continueranno ad essere sospesi ancora per molto. Alessandra recita: “come potranno reggere, come potranno vivere dignitosamente, cosa succederà agli eventi programmati e quelli dei mesi successivi?“.

La richiesta si basa sul riconoscimento di una prestazione economica a tutti i lavoratori compresi quelli dello spettacolo e dell’intrattenimento, come già è stato effettuato in altre nazioni. Un aiuto economico che permette di superare questo momento difficile.

Emergenza Coronavirus: perchè nessuna voce resti inascoltata

Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata.

Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato. #seiconnoi❓

