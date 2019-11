Alfa Romeo 4C addio: la sportiva super leggera sta per salutare

Secondo indiscrezioni da confermare ufficialmente Alfa Romeo 4C è stata cancellata. La vettura più sportiva nella gamma attuale di Alfa Romeo presto uscirà di produzione. Il veicolo infatti non c’è nel nuovo piano industriale della casa automobilistica del Biscione che al momento prevede solo 4 vetture: 3 suv e una berlina. Dunque per Alfa Romeo 4C non ci sarà più spazio. La vettura del resto vendeva sempre meno unità sia in Europa che negli Stati Uniti dove inizialmente aveva riscontrato un certo successo.

Alfa Romeo 4C ai saluti, la vettura più sportiva nella gamma del Biscione presto uscirà di produzione

La Coupé è uscita dal mercato degli Stati Uniti nel 2018, ma con tutta la produzione ora annullata, le uniche nuove 4C lasciate ai potenziali acquirenti sono quelle che rimangono negli inventari dei rivenditori e nel mercato francese ciò significa circa 20 modelli. Come promemoria, l’Alfa Romeo 4C è alimentata da un motore turbo a quattro cilindri che produce 240 cavalli. Si distingue per il suo design leggero a motore centrale. Ricordiamo che nei giorni scorsi anche i progetti relativi alle nuove Alfa Romeo GTV e 8C che in un primo momento erano state previste tra le novità del Biscione nei prossimi anni non arriveranno più.

Con l’addio ad Alfa Romeo 4C dunque lo storico marchio milanese da un taglio alla sua tradizione di auto sportive puntando forte sui suv. Con l’obiettivo di crescere nel numero di immatricolazioni Alfa Romeo ha deciso di assecondare le mode del momento che vedono i suv al centro delle attenzioni della maggior parte dei clienti in quasi tutti i mercati del mondo.

