Alfa Romeo: arriva una conferma importante per il suo 2020 in F1

Nelle scorse ore Alfa Romeo ha annunciato una conferma importante per il 2020. Infatti il pilota italiano Antonio Giovinazzi è stato confermato per un’altra stagione di Formula 1 nel team del Biscione. Giovinazzi correrà anche nel 2020 con Kimi Raikkonen e proverà ad ottenere risultati migliori rispetto a questa sua stagione di esordio. Con Hulkenberg sul mercato dopo l’addio a Renault sembrava che Giovinazzi potesse perdere il posto in favore del tedesco, ma le sue prestazioni hanno convinto i dirigenti della casa automobilistica del Biscione a rinnovare il loro rapporto con il pilota italiano.

Alfa Romeo: il pilota italiano Antonio Giovinazzi è stato confermato per un’altra stagione in F1

Alfa Romeo Racing spera dunque di essere protagonista nel prossimo campionato del mondo di Formula 1 dopo un 2019 non particolarmente esaltante e probabilmente al di sotto delle aspettative. Mike Manley, amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha dichiarato in proposito: “Siamo davvero felici di annunciare il rinnovo di Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo Racing. La risposta entusiasta degli spettatori e i miglioramenti dei risultati in pista hanno confermato che Alfa Romeo ha imboccato la strada giusta”.

“Dopo aver annunciato il rinnovo di Giovinazzi, ci aspettiamo di continuare a migliorare sia dal punto di vista tecnico che in pista, per continuare a scrivere la gloriosa storia di Alfa Romeo in F1″. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della scuderia del Biscione per la prossima stagione di Formula 1.

