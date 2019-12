Alfa Romeo attraversa le strade italiane nel nuovo film di Netflix

Alfa Romeo Giulia sta attraversando le strade d’Italia in 6 Underground, un film d’azione che sarà proiettato su Netflix a partire dal 13 dicembre. In un trailer del film, una Giulia Quadrifoglio verde brillante mette in mostra le sue capacità durante una scena di inseguimento a Firenze. La Giulia corre vicino le sculture più famose e nelle strade del nostro paese insieme alla stella del film, Ryan Reynolds.

Il film è diretto da Michael Bay, che è dietro altri film d’azione come Bad Boys , Transformers e The Rock. Alfa Romeo Giulia sta ottenendo molta esposizione attraverso il trailer di questo film proiettato in tutto il mondo. L’account Twitter di Netflix USA, che ha 6,8 milioni di follower, ha pubblicato il trailer il mese scorso e ha attirato oltre 3 milioni di visualizzazioni. Reynolds, che ha 15 milioni di follower su Twitter, ha pubblicato il trailer anche sul suo account.

Reynolds ha definito 6 Underground “il film più bello di Michael Bay nella storia di Michael Bay” nel suo post su Twitter. Fiat Chrysler Automobiles, non è estraneo alla presenza di sue auto nei film, come pubblicità ai propri modeanni. La casa automobilistica ha collaborato con Lucasfilm per una campagna globale per la co-promozione di Star Wars: The Force Awakens e cinque dei suoi marchi. La casa automobilistica ha gestito diversi punti che hanno sfruttato la partnership di Star Wars . Ha anche collaborato con Paramount Pictures per uno sforzo congiunto con il film commedia Zoolander n . 2 .

Chrysler, Dodge e Ram si sono allineati con Lionsgate per The Hunger Games: Mockingjay – Parte 2 , pubblicato a novembre 2015. Diversi veicoli FCA, tra cui la Jeep Renegade, sono stati presenti nel film Batman v. Superman: Dawn of Justice del 2016 . La casa automobilistica ha anche sfruttato la serie Fast & Furious nel corso degli anni.

