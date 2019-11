Alfa Romeo B-Suv: il suo arrivo è stato ufficialmente confermato

Vi avevamo anticipato nei giorni scorsi che molto probabilmente nei prossimi anni nella gamma di Alfa Romeo ci sarebbe stato spazio per un Alfa Romeo B-Suv. Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale che questo modello si farà e che arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Il nuovo piano industriale della casa automobilistica del Biscione è stata svelata in occasione dell’annuncio dei risultati finanziari del gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel terzo trimestre del 2019.

Alfa Romeo B-Suv: è ufficiale il suo arrivo, ecco quando lo vedremo

Alfa Romeo B-Suv dunque diventerà la nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese. Il suo arrivo sul mercato secondo quanto riportato ufficialmente dai dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles dovrebbe avvenire nel corso del 2022. Probabile che nel 2021 il veicolo possa venire svelato in versione concept car forse in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2021. Di questo modello al momento si sa molto poco. In passato si era detto che il suo nome sarebbe potuto essere Brennero in continuità con i nomi di Tonale e Stelvio.

Il Suv compatto sarà erede di MiTo e nuova entry level

Sicuramente il nuovo Alfa Romeo B-Suv sarà erede della MiTo uscita di produzione nel mese di luglio dello scorso anno. Non è ancora chiaro dove questo modello sarà costruito. Quello che è sicuro è che il suv compatto come ogni altra auto di Alfa Romeo verrà realizzata in Italia. Cassino e Grugliasco, Pomigliano sono i maggiori indiziati per accogliere il nuovo veicolo della casa automobilistica milanese. Con l’arrivo di questo modello nel 2022 la gamma del Biscione comprenderà la berlina Giulia e 3 Suv. Sicuramente nel corso del 2020 avremo maggiori informazioni su questo nuovo crossover di Alfa Romeo.

