Alfa Romeo: dalla Maserati Alfieri deriverà un nuovo modello?

Un nuovo modello di Alfa Romeo in futuro potrebbe derivare da Maserati Alfieri. La supercar della casa automobilistica del Tridente sarà mostrata in anteprima in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2020. La sua produzione avrà inizio entro la fine del prossimo anno presso lo stabilimento Maserati di Modena. A quanto pare nei prossimi anni dalla medesima piattaforma di questa super car potrebbe derivare un futuro modello del Biscione.

Molto probabilmente anche questo modello sarà prodotto presso lo stabilimento Maserati di Modena. Ricordiamo che Maserati Alfieri arriverà dapprima con motore a combustione e poi anche in versione completamente elettrica. Dunque se davvero un domani dovesse arrivare un modello di Alfa Romeo basato su Alfieri non sembra poi così impossibile l’ipotesi che anche la vettura del Biscione possa avere una versione completamente elettrica.

Maserati Alfieri dovrebbe nascere su una versione modificata della piattaforma modulare Giorgio. Al momento però non possiamo escludere che per questo modello alla fine possa venire utilizzata una nuova piattaforma super leggera realizzata in alluminio e altri materiali innovativi. Per quanto riguarda il motore, per la versione ibrida non è da escludere l’arrivo di una variante potenziata e magari mild hybrid del 2.9 V6 Biturbo di Alfa Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, con ben oltre i 510 CV di queste ultime.

Questo motore potrebbe venire usato poi anche per la vettura di Alfa Romeo. Vedremo se già nel corso del prossimo anno trapeleranno ulteriori dettagli su questo futuro modello del Biscione. Quello che è certo è che un simile modello sarebbe la ciliegina sulla torta nella gamma della casa milanese che nel frattempo avrà lanciato numerosi suv.

