Alfa Romeo e Fiat: le ultime novità

Si parla tanto di Alfa Romeo e Fiat in questo inizio di 2020. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione il 2020 si aperto con il debutto in concessionaria delle nuove Giulia e Stelvio. Le vetture sono protagoniste di 3 week end di “Porte aperte” nelle concessionarie di cui il primo si è già svolto la scorsa settimana mentre gli altri due si terranno nei prossimi due fine settimana. Sarà la prima volta che i clienti del Biscione potranno vedere dal vivo le nuove auto rinnovate soprattutto da un punto di vista della tecnologia.

Ecco quali sono state le prime novità di Alfa Romeo e Fiat in questo 2020

Sempre a proposito di Alfa Romeo si rincorrono negli ultimi giorni le voci su quello che sarà il primo modello ad arrivare grazie alla collaborazione con il gruppo francese PSA che nelle scorse settimane ha confermato la fusione con Fiat Chrysler. A quanto pare si tratterà del futuro B-SUV che nascerà sulla piattaforma CMP e verrà lanciato sul mercato nel 2022 con presentazione probabile per il 2021.

Per quanto riguarda invece Fiat negli ultimi giorni tiene banco il debutto delle versioni ibride di Fiat 500 e Panda che sono già ordinabili e che probabilmente nei prossimi mesi contribuiranno ad incrementare le vendite della principale casa automobilistica italiana che a marzo al Salone dell’auto di Ginevra potrebbe essere una delle principali protagoniste grazie ad alcune novità attese tra cui la nuova Fiat 500 elettrica. Alfa Romeo e Fiat dunque si candidano ad essere protagoniste nel mondo dei motori anche nei prossimi mesi.

