Alfa Romeo: Ecco che succede a Milano

Interessante iniziativa per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione ha adesso un murales dipinto su un muro di un’abitazione in corso Garibaldi a Milano. Questa opera è stata realizzata utilizzando una tecnica che è stata definita come anamorfosi. Questa in parole povere ricrea un perfetto effetto tridimensionale di ciò che si vuole rappresentare ed in questo caso dello stemma dello storico marchio milanese. Il progetto porta la firma di Urban Vision non nuova a questo tipo di opera che già ha realizzato in passato per altri marchi.

Un Murales con lo stemma di Alfa Romeo è stato realizzato in un palazzo in corso Garibaldi a Milano

Si tratta insomma di un modo nuovo e moderno di pubblicizzare il proprio marchio che a Milano di certo in questi giorni non sta passando inosservato. Si spera che anche questo possa portare fortuna al marchio milanese di Fiat Chrysler Automobiles che si augura in questo 2020 di poter migliorare ulteriormente le proprie vendite dopo un 2019 che sotto questo punto di vista è stato sicuramente un anno da dimenticare per la casa automobilistica del Biscione. Ricordiamo infine che in questo mese di gennaio tutte le attenzioni di Alfa Romeo sono rivolte al lancio sul mercato delle versioni 2020 di Giulia e Stelvio. Le due più recenti vetture del Biscione sono protagoniste di 3 week end di Porte aperte nelle concessionarie del marchio in Italia.

