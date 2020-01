Alfa Romeo: ecco cosa accadrà nel 2020

Il 2020 sarà un anno importante per Alfa Romeo. Sono tante le novità che riguarderanno la casa automobilistica del Biscione e che si verificheranno nel corso di questo anno che è da poco cominciato. Innanzi tutto a marzo conosceremo la versione di produzione del Crossover Tonale che sarà svelata in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra 2020. Entro la fine del primo trimestre dell’anno cesserà a Cassino la produzione di una delle vetture più celebri tra quelle presenti nella gamma dello storico marchio milanese. Ci riferiamo naturalmente ad Alfa Romeo Giulietta che per il momento non sarà sostituita da una nuova generazione.

Il 2020 sarà un anno importante per Alfa Romeo con numerose novità in cantiere

Sempre nel corso del 2020 potrebbero arrivare altre importanti novità. Il 24 giugno del 2020 si festeggiano i primi 110 anni di storia di Alfa Romeo. In quella data la casa automobilistica del Biscione potrebbe svelare una novità importante. Qualcuno ipotizza che si possa trattare della versione concept car di Alfa Romeo B-Suv, un modello che arriverà sul mercato nel 2022.

Altri invece ipotizzano un’anteprima della futura GTV. Altri ancora infine pensano si possa trattare di Alfa Romeo Giulia GTA versione ancora più sportiva ed estrema di Giulia Quadrifoglio con un motore di 630 cavalli. Di questo modello del resto si parla già da tempo. Infine al Los Angeles Auto Show del 2020 potrebbero essere svelate ulteriori novità relative alla futura gamma dello storico marchio milanese che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

