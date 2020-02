Alfa Romeo: ecco cosa potrebbe accadere entro fine anno

Entro fine anno potrebbero accadere molte cose in Alfa Romeo. Una delle cose più ovvie ovviamente è il debutto della versione di produzione di Alfa Romeo Tonale al Salone dell’auto di Ginevra. Questa comunque non sarà la sola novità prevista per lo storico marchio milanese in questo 2020. Si dice infatti che il 24 giugno 2020, anniversario in cui si festeggiano i 110 anni della società milanese ad Arese potrebbe accadere qualcosa di speciale. Si vocifera infatti che verrà svelata una concept car di una futura auto sportiva del Biscione che potrebbe essere al 100 per cento elettrica e rappresentare una sorta di antipasto a quello che potrebbe essere il futuro non troppo prossimo della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Alfa Romeo potrebbe mostrare una nuova concept car di una futura auto sportiva il prossimo 24 giugno 2020

Al momento non si sa molto di questo progetto di Alfa Romeo che è ovviamente top secret. Tuttavia è possibile che maggiori informazioni su questa fantomatica concept car possano arrivare già nel corso dei prossimi e forse già in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2020, evento che si svolgerà nel corso del prossimo mese di marzo nella città elvetica. Vi aggiorneremo naturalmente non appena sapremo nuovi dettagli di questo futuro modello che potrebbe rappresentare la più grande sorpresa di questo 2020 in casa del Biscione.

