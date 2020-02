Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere la sorpresa per il 2020

Il 2020 sarà un anno importante per Alfa Romeo. Infatti a Ginevra sarà svelato il nuovo crossover di segmento C, Alfa Romeo Tonale, nella sua versione di produzione. Il 24 giugno invece si festeggeranno i primi 110 anni di storia della casa automobilistica del Biscione. Queste comunque potrebbero non essere le uniche novità per lo storico marchio milanese. Infatti si vocifera di una sorpresa che entro fine anno potrebbe caratterizzare la casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Ecco quale potrebbe essere la sorpresa di Alfa Romeo per i suoi fan nel 2020

A proposito di questa sorpresa non si dovrebbe trattare del futuro Alfa Romeo B-SUV che probabilmente in versione concept car conosceremo il prossimo anno prima del suo sbarco in concessionaria nel 2022. Non si dovrebbe trattare nemmeno della versione GTA di Giulia così come ipotizzato da alcuni nelle scorse settimane. Si dice che invece si potrebbe trattare del prototipo di un’auto sportiva che potrebbe anticipare quello che accadrà nel futuro del Biscione.

Al momento non sappiamo quando questa concept car sarà svelata ne esattamente di che tipo di vettura sportiva si tratterà. E’ probabile però che nei prossimi mesi possano arrivare conferme che questo modello sarà realmente svelato. Inoltre nel momento in cui questa novità sarà ufficializzata è probabile che possano arrivare maggiori informazioni e dettagli su cosa si tratterà esattamente. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità.

Ti potrebbe interessare: Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno dotate di TomTom Connected Navigation e Maps

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube