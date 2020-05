Alfa Romeo Giulia GTA e Giulia GTAm: ecco i prezzi

Alfa Romeo Giulia GTA e Giulia GTAm hanno finalmente prezzi e nuove decorazioni. Sono le due versioni più speciali dell’Alfa Romeo, una dimostrazione della potenza e della forza che gli ingegneri dell’azienda italiana sono in grado di eseguire e mettere in circolazione, una vera sfida e un avvertimento per gli avversari tedeschi. Queste due auto sono state appositamente sviluppate per celebrare il 110 ° anniversario del marchio. Un’edizione limitata di 500 unità, che è già stata messa in vendita agli stessi prezzi per tutta l’Europa. La Giulia GTA e la Giulia GTAm tecnicamente condividono il motore V a sei cilindri da 2,9 litri di Giulia Quadrifoglio, ma in queste GTA la potenza massima è stata aumentata a 540 CV.

Alfa Romeo Giulia GTA e Giulia GTAm hanno finalmente prezzi e nuove decorazioni

Si tratta di 30 CV in più rispetto al modello di serie, un particolare che acquista ulteriore importanza in quanto il peso è stato ridotto di cento chili, grazie all’utilizzo della fibra di carbonio sul pannello del cofano, sul paraurti anteriore, sui passaruota anteriori e posteriore o sul tetto, quindi bastano 3,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km / h . Un tempo che sarà più basso nella Giulia GTAm e che il marchio “Cuore Sportivo” non ha indicato, tenendo conto che si tratta di una due posti – la Giulia GTA ne ha quattro – i finestrini e il lunotto posteriore sono in Lexan, uno speciale policarbonato, con all’interno una gabbia avvolgibile, insieme a sedili con imbracature di sicurezza a cinque punti.

L’azienda offrirà per Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm tre colori di carrozzeria, il “GTA Red”, il “Trophy White” e il ” Montreal Green” oltre ad alcune creazioni decorative speciali, ispirate alla storia della competizione GTA . Il giallo è un omaggio al GTAm 1750 che vinse il Campionato europeo di auto da turismo nel 1970 e 1971. LA Giulia GTA avrà un prezzo di partenza di 175 mila euro mentre la Giulia GTAm costerà 180 mila euro.

