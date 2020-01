Alfa Romeo Giulia GTA sarà la novità per i 110 anni del Biscione?

Alfa Romeo si prepara a festeggiare i primi 110 anni di vita il prossimo 24 giugno. Negli ultimi giorni sul web si è diffusa la notizia secondo cui l’importante anniversario sarà festeggiato con la presentazione di un nuovo modello. Si è parlato in questi giorni del nuovo Alfa Romeo B-SUV e anche della GTV. In realtà l’ultima voce indica nella Alfa Romeo Giulia GTA la più probabile novità che la casa automobilistica del Biscione svelerà il 24 giugno. Si tratta di una versione ancora più sportiva ed estrema della variante top di gamma della berlina di segmento D del Biscione.

La nuova Alfa Romeo Giulia GTA potrebbe essere la grande sorpresa del Biscione per il 24 giugno

La nuova Alfa Romeo Giulia GTA, sempre secondo questi rumors, dovrebbe disporre di una versione potenziata del motore di Giulia Quadrifoglio con ben 620 cavalli di potenza massima. Inoltre si dice anche che la GTA potrebbe essere una super car tradizionale con un motore a combustione e dunque senza alcuna forma di elettrificazione.

La vettura potrebbe anche perdere peso risultando circa 100 kg più leggera della normale Giulia Quadrifoglio e divenendo dunque il veicolo ideale per battere il record di velocità della categoria al Nurburgring che in questo momento è detenuto dalla Jaguar XE SV Project 8, la versione estrema della XE. Per quanto riguarda il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia GTA se inizialmente si pensava al salone dell’auto di Ginevra di marzo adesso sembra più probabile che possa mostrarsi il prossimo 24 giugno ad Arese.

