Alfa Romeo Giulia ottiene una vittoria importante

Importante vittoria di Alfa Romeo Giulia. La berlina di segmento D del Biscione è stata premiata con ben due riconoscimenti in occasione degli ultimi Sport Auto Awards. La versione top di gamma della berlina del Biscione, Giulia Quadrifoglio è riuscita a trionfare per il terzo anno di fila nel concorso posto in essere dalla famosa rivista automobilistica nella categoria “Berline/Station wagon di serie fino a 100.000 euro”. Vittoria anche per Giulia Veloce nella categoria “Berline/Station Wagon di serie fino a 75.000 euro”.

Alfa Romeo Giulia è stata premiata con ben due riconoscimenti agli Sport Auto Awards

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento che arriva dal mondo dei motori per Alfa Romeo Giulia. La berlina del Biscione da quando ha messo piede sul mercato nel 2015 ha fatto incetta di premi. Questo riconoscimento fa ancora più piacere in quanto arriva dai lettori della rivista e non dagli addetti ai lavori come invece avvenuto altre volte. Sintomo che la berlina dello storico marchio milanese piace. Questo nonostante le vendite non siano mai state esaltanti per Giulia che probabilmente ha sofferto la crisi di vendite in cui versa il segmento delle berline.

Cristina Mauri, Brand Marketing Manager Alfa Romeo e Jeep ha commentato molto positivamente la vittoria di Alfa Romeo Giulia agli Sport Auto Award. “I lettori di SPORT AUTO hanno per l’ennesima volta manifestato tutto il loro apprezzamento per i nostri prodotti”, ha dichiarato il dirigente di Alfa Romeo. Ricordiamo che presto Giulia lancerà sul mercato la nuova versione dopo l’aggiornamento di metà carriera e poi arriverà anche la versione ibrida che dovrebbe far aumentare di molto le vendite.

