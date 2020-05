Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY2020 si rinnova con una serie di dettagli che seguono il percorso di ciò che è stato visto nelle varianti convenzionali del modello. Il V6 da 510 litri da 2,9 litri viene mantenuto. La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 altri non è che il leggero aggiornamento presentato dal produttore italiano di una delle varianti più sportive della sua berlina seconda solo a GTA e GTAm. L’aggiornamento arriva per mettere il veicolo del Biscione nelle condizioni di poter affrontare altri modelli alti come la BMW M3 o la Mercedes-AMG C 63 . In Audi il modello che può essere più simile è la RS 5 Sportback.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si rinnova con una serie di novità annunciate con il suo MY2020

L’immagine esterna dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 rimane pressoché invariata rispetto a quanto è già noto, fatta eccezione per una serie di dettagli. Il più sorprendente è nella parte posteriore, dove ci sono nuovi gruppi di luci a LED con lenti brunite. Una finitura nera lucida è anche incorporata nel trifoglio anteriore e negli emblemi posteriori. L’azienda italiana annuncia la presenza di tre nuovi colori per il corpo, che sono 6C Villa d’Este rosso rosso , GT Junior ocra e verde Montreal. Alfa Romeo ha anche aggiunto nuovi cerchi specifici da 21 pollici per questa versione.

L’interno di questa versione sportiva dell’Alfa Romeo Giulia migliora alcuni dettagli. Ad esempio, incorpora un nuovo volante rivestito in pelle e Alcantara con finiture in alluminio sui bracci e con nuovi pulsanti per il controllo degli assistenti di guida. La console centrale ora dispone di un selettore circolare per controllare il sistema multimediale. Una leva del cambio è mantenuta per gestire gli ingranaggi, cosa che può essere fatta anche dalle palette dietro il volante e ancorata al piantone dello sterzo. C’è anche una superficie di ricarica wireless per telefoni cellulari.

Lo schermo del sistema multimediale è ora di 8,8 pollici. Presenta vari menu, incluso uno specifico per la versione Quadrifoglio. In esso è possibile vedere la temperatura dei fluidi di alcuni componenti meccanici, la potenza utilizzata in tempo reale o la pressione istantanea del sistema di sovralimentazione. C’è anche un cronometro e un sistema di raccolta dati come l’accelerazione o la velocità massima.

Ti potrebbe interessare: FCA: fino al 30 aprile sconti su Alfa Romeo, Fiat e Jeep e prima rata a gennaio 2021

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube