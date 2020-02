Alfa Romeo Giulietta: la fine è vicina

Siamo vicini alla fine della produzione di Alfa Romeo Giulietta. La celebre vettura della casa automobilistica del Biscione sembra avere i giorni contati. Infatti a Cassino nelle prossime settimane verrà dato lo stop definitivo alla produzione di questo modello che per molto tempo è risultato essere il più venduto del marchio milanese. Secondo le ultime indiscrezioni, lo stop alla produzione avverrà entro la seconda metà del prossimo mese di marzo. A quel punto dunque la gamma della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler sarà formata solo da due modelli: Giulia e Stelvio.

Questo fino all’arrivo sul mercato del crossover di segmento C Alfa Romeo Tonale nel 2021 che poi sarà seguito l’anno successivo da un B-SUV. A Cassino la linea della Giulietta sarà dismessa e inizieranno i lavori per preparare lo stabilimento alla futura produzione di un Maserati D-SUV, che sarà la nuova entry level della gamma della casa automobilistica del Tridente. La produzione di questo modello dovrebbe iniziare nel corso del 2021.

Nel frattempo sembra probabile che già a partire dai prossimi giorni la produzione di Alfa Romeo Giulietta venga ridotta passando dalle 70 unità che attualmente vengono prodotte ogni giorno a Cassino sino a 40. Per quanto riguarda il possibile ritorno sul mercato di una nuova generazione di Giulietta, al momento sembra difficile visto che il segmento C del mercato, per quanto riguarda le berline è in continuo calo in Europa continente in cui in passato questo tipo di auto aveva il maggior successo.

