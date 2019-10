Alfa Romeo ha in serbo una sorpresa al Los Angeles Auto Show?

A fine novembre si svolgerà come di consueto il Los Angeles Auto Show. A quanto pare quest’anno ci potrebbero essere sorprese a proposito di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione, secondo le ultime indiscrezioni trapelate potrebbe far debuttare una novità importante in occasione della kermesse. Al momento non è dato sapere di cosa si possa trattare. Sembra però molto probabile che proprio a Los Angeles a fine novembre possa avvenire il debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

A Los Angeles Auto Show Alfa Romeo potrebbe stupire tutti con una sorpresa

Le due vetture già da qualche tempo sono interessate dallo sviluppo dell’aggiornamento di metà carriera. Questo appare evidente anche per le numerose foto spia che sono apparse di recente a proposito di questi due modelli. Insomma sembrano maturi i tempi per un primo debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Qualcuno aveva ipotizzato un loro esordio al Salone dell’auto di Ginevra 2020 ma per quell’evento è più probabile che possano venire svelate le versioni ibride di Giulia e Stelvio. La conferma a questi possibili debutti potrebbe avvenire già nel corso delle prossime settimane.

Ovviamente la speranza della casa automobilistica del Biscione è quella di poter tornare a crescere nelle vendite, cosa che ormai non avviene da molto tempo a livello globale. Con il lancio delle nuove Giulia e Stelvio e soprattutto delle loro versioni ibride però le cose potrebbero cambiare per lo storico marchio milanese. Ricordiamo che entro la fine del prossimo anno è previsto il debutto di Alfa Romeo Tonale, il crossover che proprio a Ginevra è stato svelato nella sua versione concept car nello scorso mese di marzo. Con tutte queste novità la situazione per il marchio di Fiat Chrysler potrebbe sempre più diventare positiva.

