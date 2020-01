Alfa Romeo: il 24 giugno potrebbe accadere qualcosa di grande

Qualcosa di grande potrebbe accadere il prossimo 24 giugno per Alfa Romeo. Quel giorno infatti il Biscione compie 110 anni. Si vocifera che per l’occasione possa venire svelata una delle future vetture che presto arricchiranno la gamma della casa automobilistica milanese. Al momento non è chiaro di quale modello si possa trattare. Le ipotesi più probabili sarebbero due. Questo almeno secondo quanto rivelano i soliti bene informati. Per alcuni si potrebbe trattare del B-Suv confermato negli scorsi mesi dal numero uno di Fiat Chrysler Mike Manley, che forse si chiamerà Brennero.

Alfa Romeo: un nuovo modello potrebbe essere presentato il prossimo 24 giugno

Per altri invece potrebbe essere svelata una vettura sportiva forse in edizione limitata. In questo secondo caso si tratterebbe di una concept car. Maggiori informazioni su questa novità per Alfa Romeo dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avviciniamo alla fatidica data. Per quanto riguarda la possibilità che si possa trattare della versione di produzione di Alfa Romeo Tonale, questa ipotesi è da escludere. Infatti il Crossover di segmento C che prenderà il posto di Giulietta dovrebbe debuttare in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra 2020 a marzo. Vedremo dunque nel corso dei prossimi mesi quali novità arriveranno a proposito di questo misterioso modello, che dovrebbe essere rivelato il 24 giugno.

