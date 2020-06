Alfa Romeo: la cugina della Peugeot e-2008 entro il 2022

Alfa Romeo lancerà la sua prima auto elettrica nel 2022. Con la fusione tra PSA e Fiat Chrysler la casa automobilistica del Biscione diventerà una “cugina” di Peugeot, Citroën e soprattutto DS. Questo sarà un vantaggio per il gruppo FCA che soffre della mancanza di veicoli elettrificati, mentre PSA ha una piattaforma modulare ideale. Secondo indiscrezioni, il marchio italiano, che prepara il crossover Tonale (che sarà lanciato nel 2021), sta lavorando anche a un nuovo crossover ancora più compatto completamente elettrico.

Nel 2022 Alfa Romeo lancerà un SUV elettrico che sarà parente stretto della Peugeot e-2008

Un cugino di DS 3 Crossback E-Tense e Peugeot e-2008 sarà lanciato nel 2022, probabilmente con le caratteristiche tecniche già note in alcuni modelli di PSA: 136 CV, 50 kWh di batterie. In definitiva, Alfa Romeo avrà quindi tre SUV e una berlina: crossover elettrico, Tonale (ibrido plug-in), Stelvio e Giulia. La 4C e la Giulietta si ritireranno, infatti non è previsto alcun rinnovo per questi due celebri modelli.

Con questi SUV, Alfa Romeo spera di poter raggiungere il traguardo delle 400 mila immatricolazioni annue in maniera da poter lanciare in futuro altri modelli tra cui auto sportive, la berlina di grandi dimensini Alfetta e una nuova generazione di Giulietta. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali novità arriveranno a proposito di questo futuro modello che dovrebbe arrivare sul mercato circa 1 anno dopo del crossover Tonale.

