Alfa Romeo presenta la sua C39 al Circuit de Barcelona-Catalunya

Il team Alfa Romeo ha mostrato, mercoledì, sul Circuit de Barcelona-Catalunya, la sua auto per la stagione di Formula 1 2020, pochi minuti prima dell’inizio dei test invernali. La scuderia del Biscione è stata la penultima squadra che ha presentato la sua auto.La C39 è la seconda vettura del marchio dal suo ritorno in Formula 1. Nel 2018 l’azienda era già presente nella scuderia Sauber, ma il Biscione ha dato il suo nome al team solo dallo scorso anno.

Formula 1: Alfa Romeo Racing Orlen ha presentato la nuova monoposto per il 2020 a Barcellona

L’auto sarà pilotata da Antonio Giovinazzi , che è stato confermato grazie alle prestazioni ottenute nella seconda parte della scorsa stagione, dopo una prima fase deludente e Kimi Räikkönen, che correrà per il secondo anno con il team del Biscione. Per il pilota finalndese questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Formula 1 giunto alla soglia dei 41 anni. Il nuovo pilota di riserva del team, Robert Kubica , la cui presenza è determinante per il cambio di nome in Alfa Romeo Racing Orlen sarà il primo a provare in pista la nuova monoposto. Giovinazzi sarà incaricato di pilotarla nel pomeriggio del primo giorno della prova. Anche Tatiana Calderón pilota tester del team ha partecipato alla presentazione della nuova C39.

L’Alfa Romeo aveva già annunciato che quest’anno in Formula 1 avrebbe avuto “un’auto completamente nuova” per fare un passo avanti rispetto al 2019. La scuderia di Hinwil combatterà di nuovo per andare più frequentemente in zona punti. Il team svizzero non ha smesso di fornire indizi attraverso i social network della sua decorazione finale e oggi, finalmente, siamo stati in grado di vedere la nuova monoposto presente sul circuito di Pit-Lane del Montmeló.

