Alfa Romeo Tonale: a breve notizie importanti

Alcune importanti notizie a breve potrebbero venire annunciate per quanto riguarda Alfa Romeo Tonale. Il crossover di segmento C del Biscione sarà svelato nella sua versione di produzione il prossimo 3 marzo in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2020. Prima di quella data però è probabile che lo storico marchio milanese possa rivelare qualcosa in più sulle specifiche di questo modello. In particolare si pensa che qualche rivelazione su questa vettura possa arrivare domani 24 febbraio, giorno in cui a Pomigliano si festeggiano i 40 anni di Fiat Panda.

Infatti domani nel famoso stabilimento campano di Fiat Chrysler Automobiles, all’evento speciale dedicato a Fiat Panda, sarà presente anche Pietro Gorlier numero uno del gruppo italo americano nell’area EMEA. Secondo i soliti bene informati quella potrebbe essere l’occasione giusta per rivelare qualcosa in più sul nuovo crossover Alfa Romeo Tonale che proprio a Pomigliano verrà prodotto a partire dalla seconda metà del 2020. In particolare potrebbe venire rivelata la data di inizio della produzione del modello di Alfa Romeo e il suo sbarco in concessionaria.

Alfa Romeo Tonale dovrebbe arrivare sul mercato tra circa un anno. Il veicolo che sarà il nuovo entry level nella gamma del Biscione dopo l’uscita di scena di Alfa Romeo Giulietta, sorgerà sulla stessa piattaforma a trazione anteriore di Jeep Compass la cui produzione a Melfi è appena iniziata. Tonale sarà inoltre il primo modello del Biscione ad arrivare sul mercato anche in versione ibrida.

