Alfa Romeo Tonale: arriva una notizia importante

Alfa Romeo Tonale è il futuro crossover di segmento C della casa automobilistica del Biscione. Il veicolo è stato presentato in versione concept car in occasione della scorsa edizione del Salone dell’auto di Ginevra. A marzo sempre a Ginevra dovremmo finalmente conoscere la versione di produzione del nuovo modello dello storico marchio milanese. Nel frattempo a proposito di Tonale arriva una bella notizia. Infatti il crossover ha ottenuto un premio importante. Tonale è stato nominato nelle scorse ore Most Beautiful Show Car 2020 durante il 35° Festival Automobile International.

Primo premio per il crossover di segmento C Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale dunque prima ancora di arrivare sul mercato sembra già convincere gli addetti ai lavori che hanno dunque deciso di dare al veicolo di Alfa Romeo il primo premio di quella che si spera possa essere una lunga carriera nel mondo dei motori. Il premio che Tonale si è aggiudicato è stato conseguito grazie all’alto punteggio che l’auto ha ottenuto dalla giuria di 17 giudici con grande esperienza nel settore del design, della stampa, dell’industria automobilistica.

Il premio riguardante Alfa Romeo Tonale è stato consegnato a Klaus Busse, Head of Design di Fiat Chrysler Automobiles che ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del concept di Tonale. Ricordiamo che questo modello dovrebbe venire lanciato sul mercato entro la fine del 2020. La produzione del veicolo avverrà nello stabilimento FCA di Pomigliano. Maggiori informazioni su questo nuovo modello che va a sostituire Alfa Romeo Giulietta nella gamma del Biscione le avremo nel corso della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra.

