Alfa Romeo Tonale: ecco le prime immagini della versione definitiva

Nelle scorse ore scoop del sito ClubAlfa.it che ha mostrato le prime immagini di quella che sembra essere a tutti gli effetti la versione definitiva di produzione del crossover Alfa Romeo Tonale. A quanto pare si dovrebbe trattare di un modello PRE serie dedicato ai Clinic Test. Secondo le informazioni dei soliti bene informati questa vettura sarà praticamente identica al modello di produzione del suv di segmento C che molto probabilmente prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica milanese che fa parte di Fiat Chrysler Automobiles.

Ecco le prime immagini di Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale è stato presentato in versione concept car nello scorso mese di marzo in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. Il veicolo come è possibile notare da queste immagini anche nella sua versione di produzione sarà molto simile alla concept car svelata in terra elvetica. La sua produzione avverrà a partire dal prossimo anno presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Pomigliano in Campania. Per la produzione di questo modello FCA investirà oltre 1 miliardo di euro per adeguare il suo impianto.

Per quanto riguarda la presentazione di Alfa Romeo Tonale, molto probabilmente avverrà in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra 2020. Non possiamo però escludere un’anticipazione al prossimo Los Angeles Auto Show 2019 di fine novembre. Questa ipotesi al momento però sembra più remota. A Los Angeles sono altre le sorprese che Alfa Romeo sembra avere in serbo. Vedremo dunque nelle prossime settimane se nuove informazioni sulla data di uscita di questo veicolo e sul suo debutto in concessionaria arriveranno. Nel frattempo vi mostriamo le immagini pubblicate sul web solo pochi minuti fa dal sito ClubAlfa.it.

