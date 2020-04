Alfa Romeo Tonale: ecco l’ultima novità

Alfa Romeo Tonale rappresenta la prossima importante novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. La vettura che andrà a collocarsi nel segmento C del mercato al posto di Alfa Romeo Giulietta che entro fine anno dirà addio, sarà presentata in versione di produzione entro la fine dell’anno. Nelle scorse ore è stato confermato che questo modello almeno inizialmente non avrà una versione Quadrifoglio. Questo in quanto gli esperti hanno ipotizzato che i clienti di Alfa Romeo che punteranno ad acquistare un simile modello non cercheranno le prestazioni in questa auto ma l’efficienza nei consumi.

Niente versioni Quadrifoglio per Alfa Romeo Tonale che punterà sull’efficienza e consumi ridotti

In compenso ci sarà almeno una versione ibrida che probabilmente sarà anche la versione top di gamma come potenza e prestazioni. Alfa Romeo Tonale in versione di produzione dovrebbe venire presentato entro fine anno forse al Los Angeles Auto Show 2020, ovviamente coronavirus permettendo. La sua produzione invece sarà effettuata presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Pomigliano a partire dalla metà del prossimo anno con la commercializzazione che inizierà subito dopo.

Alfa Romeo Tonale dovrebbe contribuire a far aumentare notevolmente le vendite della casa automobilistica del Biscione in special modo in Europa. Questo sarà molto importante considerando che Alfa Romeo negli ultimi anni ha subito un forte calo delle immatricolazioni in tutto il mondo. Maggiori dettagli su specifiche, prezzi e motori di questo modello le avremo probabilmente in sede di presentazione.

