Alfa Romeo Tonale: le immagini rubate non erano del modello di produzione

Secondo Alberto Cavaggioni, capo dell’Area EMEA per Alfa Romeo, le immagini di Alfa Romeo Tonale apparse sul web nelle scorse settimane che ritraevano la presunta versione di produzione del futuro crossover ibrido erano un fake. Queste erano state scattate da qualcuno durante un clinic test organizzato a maggio. Ma in realtà il prototipo immortalato era ben lungi dall’essere quello definitivo che poi sarà messo in produzione a partire dal 2021. Infatti ad una versione di produzione di Alfa Romeo Tonale non si è ancora arrivati.

Le foto di Alfa Romeo Tonale nella versione di produzione non sono veritiere secondo Alberto Cavaggioni

Insomma la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale non è ancora pronta. Forse la sua versione definitiva la vedremo alla fine del prossimo anno. Per il momento non resta che aspettare. Ricordiamo che oltre a Tonale nel 2022 arriverà anche un suv di segmento B. Questo modello sempre secondo quanto dichiarato da Alberto Cavaggioni sarà la prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo. Infatti il B-Suv nella sua gamma potrà vantare anche un EV.

Tonale invece avrà solo versioni ibride. Infine il dirigente della casa automobilistica del Biscione ha anche chiarito come mai le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio non hanno fari a led. La scelta è dovuta al fatto che altrimenti si sarebbe dovuto modificare la forma dei fari mettendo a serio rischio il family feeling della gamma dello storico marchio milanese di Fiat Chrysler Automobiles.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, ecco quando arriva e che motori avrà

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube