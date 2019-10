Alfa Romeo: una domanda sorge spontanea

La domanda che si fanno tutti a proposito di Alfa Romeo in questo momento storico è cosa avverrà nei prossimi mesi a proposito della casa automobilistica del Biscione. Da un po’ di tempo a questa parte infatti nessun annuncio viene effettuato dai dirigenti dello storico marchio milanese. In tanti pensano che questo silenzio possa rappresentare una sorta di preambolo all’annuncio di grandi novità. Sicuramente nei prossimi mesi dovremmo poter assistere al debutto delle nuove versioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le due auto ormai da mesi sono sottoposte a test come si evince molto chiaramente dalle numerose foto spia apparse sul web nelle ultime settimane che hanno immortalato prototipi camuffati dei due celebri veicoli.

In tanti si domandano quali saranno le novità che nei prossimi mesi saranno annunciate da Alfa Romeo

Secondo i soliti bene informati questa comunque non sarà l’unica grande novità prevista per Alfa Romeo nel 2020. Infatti quasi sicuro il debutto al Salone dell’auto di Ginevra di marzo della versione di produzione di Tonale. Infine si vocifera, ma al momento non vi sarebbero certezze, che anche una nuova concept car entro la fine del prossimo anno potrebbe venire svelata dai dirigenti della casa automobilistica del Biscione.

Non è però al momento chiaro di che modello si possa trattare, anche se si presume che possa essere un altro suv. Fiat Chrysler Automobiles ha detto chiaramente che intende puntare ancora su Alfa Romeo e dunque nei prossimi anni inevitabilmente qualche interessante novità è destinata a far parte della gamma della casa milanese. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori indiscrezioni sulle prossime mosse del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: dalla Maserati Alfieri deriverà un nuovo modello?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062